Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области Украины. Для ВСУ также закрыт выход из Днепра и Южного Буга

Сальдо: ВС РФ заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова.

Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области

По словам Сальдо, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) также остается заблокирован.

Россия ударила по грузовому судну в Одессе

В марте российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. Свидетели зафиксировали момент попадания ракеты: сначала на кадрах видна яркая вспышка, затем раздается громкий взрыв. В результате ракетного прилета судно загорелось.

Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ракетный удар пришелся на сухогруз MJ Pinar в 20:17. По предварительным данным, не выжили четверо членов экипажа, еще один моряк получил ранения.

Украинские СМИ сообщают, что судно под флагом Барбадоса должно было перевозить партию пшеницы в Алжир. Однако Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что на таких судах Украина транспортирует военную и иную помощь.

Удар также пришелся по нефтебазе в Одессе. Спустя более суток после атаки пожар вспыхнул вновь. Кроме того, в Днепропетровской области зафиксированы взрывы на объекте инфраструктуры.

Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

Газета The New York Times со ссылкой на помощников украинского президента Владимира Зеленского в марте сообщала, что в Киеве всерьез опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы порт в Одессе перешел под контроль России.

Переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома журналисты сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.

Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут что-то похожее на их собственный Ялтинский момент, когда великие державы определяют границы в Европе The New York Times

При этом источник в офисе президента Украины в беседе с изданием Telegraf заявил, что власти страны отказались обсуждать возможность передачи порта Одессы России в рамках мирного урегулирования конфликта.