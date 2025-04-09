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14:54, 9 апреля 2025Спорт

Адвокат Ефремова высказался о сроках возвращения актера на матчи «Спартака»

Падалко о сроках возвращения Ефремова на матчи «Спартака»: Зависит от здоровья
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, высказался о сроках возвращения актера на домашние матчи московского футбольного клуба «Спартак», которые он ранее регулярно посещал. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это зависит от состояния здоровья Ефремова. «Да, он болельщик "Спартака", настоящий. Но пока нужно заниматься здоровьем. Как только оно поправится — он может посетить матч», — заявил Падалко.

Ранее стало известно, что Ефремов вышел из исправительной колонии в Белгородской области. Отвечая на вопрос о планах артиста, Падалко сказал, что сначала он будет лечиться, а потом вернется к работе.

«Спартак» в нынешнем сезоне с 47 очками после 23 туров занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В ближайшем домашнем матче красно-белые 11 апреля сыграют с махачкалинским «Динамо».

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