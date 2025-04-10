Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о надругавшихся над девочкой российских школьниках. Что известно?

Бастрыкин потребовал доложить о надругательстве над девочкой в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о челябинских школьниках, надругавшихся над 12-летней девочкой на улице. Причиной стало видеообращение директора одной из местных школ.

Женщина на видео высказалась об отказе суда поместить виновников произошедшего в специальное учреждение закрытого типа. По ее словам, общественность не согласна с таким решением. В связи с этим Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина повторный доклад о проведенном по делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

В январе в поселке под Миассом несовершеннолетние вынудили девочку-инвалида раздеться на улице, избили и сняли все это на видео, выложив позже в сеть.

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Вечером 12 января сверстники позвали девочку на прогулку. Сначала они избили ее, после чего угрозами заставили раздеться догола на морозе.

«Она пыталась от них убежать, ее не пустили. Утащили силком туда, где гостиница. Под угрозами избиения заставили ее раздеться, положили куртку на снег, она на эту куртку легла, и пацан ей лез в промежность, а подружка снимала это на видео», — рассказали местные жители.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Через несколько дней кадры с издевательствами попали в местные чаты. Матери пострадавшей видео показали учителя в школе. Девочку отправили на экспертизу, которая показала, что изнасилования не было, однако некоторые повреждения подростки все же оставили.

Известно, что пострадавшая училась по индивидуальной программе и с трудом заводила друзей в школе. Со снимавшей издевательства на телефон школьницей она периодически общалась.

«Сегодня они дружат, а завтра та над ней поиздевалась — разбежались. Потом старшая девочка опять ее зовет, и они опять дружат», — отметил житель поселка.

После произошедшего обидчиков девочки перевели на дистанционное обучение. Информация попала в аппарат уполномоченного по защите прав ребенка. Там заверили, что восстановлением психического здоровья пострадавшей займутся специалисты.

Фото: Shutterstock / Fotodom

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По данным регионального портала 74.ru, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Действия подростков попадают под статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего для изготовления и распространения порнографических материалов»).

Однако, как сказано в материале, родителям пострадавшей сообщили, что дело могут закрыть, так как обидчики не достигли возраста уголовной ответственности. Инициативная группа, состоящая из родителей других школьников, написала жалобу в прокуратуру и директору школы.

«Прокуроры предложили детей отправить в спецучреждение и спросили, как школа относится к данному вопросу. Мы согласились с тем, что данный проступок не должен остаться безнаказанным, и поэтому мнение прокуратуры и на всех заседаниях межведомственной комиссии, и на заседаниях судебных мы поддержали», — рассказала директор. Однако, по ее словам, суд не поддержал ходатайство, и детей вернули в образовательное учреждение.