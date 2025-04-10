Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 10 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о надругавшихся над девочкой российских школьниках. Что известно?

Бастрыкин потребовал доложить о надругательстве над девочкой в Челябинске
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о челябинских школьниках, надругавшихся над 12-летней девочкой на улице. Причиной стало видеообращение директора одной из местных школ.

Женщина на видео высказалась об отказе суда поместить виновников произошедшего в специальное учреждение закрытого типа. По ее словам, общественность не согласна с таким решением. В связи с этим Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина повторный доклад о проведенном по делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

В январе в поселке под Миассом несовершеннолетние вынудили девочку-инвалида раздеться на улице, избили и сняли все это на видео, выложив позже в сеть.

Школьники насильно сняли девочку в кино для взрослых

Вечером 12 января сверстники позвали девочку на прогулку. Сначала они избили ее, после чего угрозами заставили раздеться догола на морозе.

«Она пыталась от них убежать, ее не пустили. Утащили силком туда, где гостиница. Под угрозами избиения заставили ее раздеться, положили куртку на снег, она на эту куртку легла, и пацан ей лез в промежность, а подружка снимала это на видео», — рассказали местные жители.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Через несколько дней кадры с издевательствами попали в местные чаты. Матери пострадавшей видео показали учителя в школе. Девочку отправили на экспертизу, которая показала, что изнасилования не было, однако некоторые повреждения подростки все же оставили.

Известно, что пострадавшая училась по индивидуальной программе и с трудом заводила друзей в школе. Со снимавшей издевательства на телефон школьницей она периодически общалась.

«Сегодня они дружат, а завтра та над ней поиздевалась — разбежались. Потом старшая девочка опять ее зовет, и они опять дружат», — отметил житель поселка.

После произошедшего обидчиков девочки перевели на дистанционное обучение. Информация попала в аппарат уполномоченного по защите прав ребенка. Там заверили, что восстановлением психического здоровья пострадавшей займутся специалисты.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Надругавшиеся над школьницей подростки продолжают ходить в школу

По данным регионального портала 74.ru, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Действия подростков попадают под статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего для изготовления и распространения порнографических материалов»).

Материалы по теме:
Монахи-католики годами насиловали детей на идиллическом британском острове. Как они смогли избежать наказания?
Монахи-католики годами насиловали детей на идиллическом британском острове. Как они смогли избежать наказания?
22 февраля 2025
В США отложили смертельную инъекцию Убийце из пустыни. Почему расправившегося с шестью девушками маньяка снова пощадили?
В США отложили смертельную инъекцию Убийце из пустыни. Почему расправившегося с шестью девушками маньяка снова пощадили?
24 марта 2025
В Уфе мигранты удерживали 16 детей в съемной квартире. Они основали нелегальную школу, где избивали и клеймили учеников
В Уфе мигранты удерживали 16 детей в съемной квартире. Они основали нелегальную школу, где избивали и клеймили учеников
12 июля 2024

Однако, как сказано в материале, родителям пострадавшей сообщили, что дело могут закрыть, так как обидчики не достигли возраста уголовной ответственности. Инициативная группа, состоящая из родителей других школьников, написала жалобу в прокуратуру и директору школы.

«Прокуроры предложили детей отправить в спецучреждение и спросили, как школа относится к данному вопросу. Мы согласились с тем, что данный проступок не должен остаться безнаказанным, и поэтому мнение прокуратуры и на всех заседаниях межведомственной комиссии, и на заседаниях судебных мы поддержали», — рассказала директор. Однако, по ее словам, суд не поддержал ходатайство, и детей вернули в образовательное учреждение.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Собчак упрекнули за критику демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне подростка

    Жители Киргизии отметят День Победы 8 мая

    Прокуратура потребовала арестовать лидера Ирана

    Познер отреагировал на проверку Урганта на признаки иноагента

    Россиянам стало проще вести здоровый образ жизни

    Предъявили обвинение изрезавшему ребенка ножом на детской площадке в Подмосковье подростку

    Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о надругавшихся над девочкой российских школьниках. Что известно?

    На Украине суд продлил ограничения для пытавшегося мобилизоваться чиновника

    В Москве предполагаемое мигрантское застолье посреди детской площадки сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше