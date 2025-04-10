«Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за оскорбительные кричалки фанатов о «Зените»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Локомотив» за оскорбительные кричалки фанатов. Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости.

Во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики скандировали «"Зенит" — позор российского футбола». За поведение фанатов команду оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Встреча прошла в Москве 5 апреля и завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Алексей Батраков у хозяев и Александр Соболев у гостей.

«Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Локомотив» располагается на шестой строчке с 41 очком.