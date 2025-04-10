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14:36, 10 апреля 2025Культура

Похороны Паши Техника: дата и место прощания с рэпером

Вера Павлова

Фото: @techniquepashalive

Российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), которого не стало 4 апреля, похоронят в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила бывшая жена хип-хоп-исполнителя Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук).

Где и когда пройдет церемония прощания

Церемония прощания с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово 11 апреля в 12:00.

Адрес: Москва, улица Солдатская, дом 4.

В сообщении для фанатов, которые планируют прийти на прощание, просят не приносить с собой средства самообороны, плакаты и баннеры, не относящиеся к творчеству Ивлева. Кроме того, рекомендуется приезжать к храму на общественном транспорте, так как парковка у церкви ограничена.

Где пройдут похороны

После отпевания в храме Петра и Павла тело Паши Техника отправят на Николо-Архангельское кладбище — именно там похоронены родственники Ивлева, пишет Mash.

Место для погребения в Балашихе обошлось в 2 миллиона рублей. Все расходы оплатил пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука.

Ева Карицкая также рассказывала, что священник разрешил похоронить Техника в его любимых брендах — Stone Island и Burberry, а еще в кроссовках, которые он часто носил.

Фото: @techniquepashalive

Почему Паши Техника не стало

27 марта врачи одной из больниц в Таиланде ввели Пашу Техника в искусственную кому. У него было серьезное отравление запрещенными веществами, рэпера подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Ивлева поначалу оценивали как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни медики не видели.

Позднее стало известно, что у Техника поражены легкие и почки. 4 апреля 2025 года состояние рэпера внезапно ухудшилось, и врачи отключили его от аппаратов.

В заключении о кончине музыканта основной причиной случившегося назван септический шок. Кроме того, у него диагностировали острую дыхательную недостаточность, острую почечную недостаточность и пневмонию.

Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев, комментируя диагнозы Паши Техника, уверял, что шансов на позитивный исход при таком комплексе проблем не бывает. Кроме того, организм рэпера был истощен из-за многолетнего приема наркотиков. Ева Карицкая в то же время считает, что спасти Ивлева было можно, но в тайской больнице просто не было необходимых лекарств и питания, а врачи были некомпетентны.

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