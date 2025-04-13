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18:15, 13 апреля 2025Культура

Граффити «Техник» закрасили на стене Виктора Цоя в Москве

В Москве на стене Цоя закрашено граффити, посвященное рэперу Паше Технику
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Художник объяснил способ ликвидации граффити «Техник» со стены Цоя

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В центре Москвы на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвященное рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев). Об этом сообщает РИА Новости.

Художник Роман Яковлев сначала наклеил поверх граффити плакаты с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили надпись, покрыв ее новыми рисунками и восстановили портрет солиста рок-группы «Кино».

Яковлев ранее заявлял, что постарается убрать граффити, посвященное Технику, корректно и без оскорблений.

Надпись «Техник» появилась на Арбате 10 апреля до похорон музыканта. После этого к стене Цоя приставили наряд полиции.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

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