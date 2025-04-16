Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

Появились кадры отражения атаки беспилотников ВСУ на Ивановскую область

В сети появились новые кадры отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начинены 60-килограммовой взрывчаткой, на город Шуя в Ивановской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как один беспилотник летит в сторону земли, слышны звуки автоматной очереди. Как только летательный аппарат самолетного типа соприкасается с землей, он взрывается — раздается громкий хлопок. Далее туда же летит второй беспилотник, который, судя по кадрам, не сдетонировал.

ВСУ атаковали Ивановскую область утром в среду, 16 апреля. По данным Минобороны, над регионом сбили семь беспилотников. Согласно неофициальной информации, каждый из дронов нес на себе 60-килограммовую взрывчатку. Также сообщалось о двух пострадавших и как минимум трех поврежденных частных домах.

Целью атаки мог быть завод «Литмаш». В сети появились кадры падения и мощного взрыва одного из беспилотников в Ивановской области. Также жители опубликовали кадры пролета летательного аппарата над Шуей.