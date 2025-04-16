Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 16 апреля 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

Появились кадры отражения атаки беспилотников ВСУ на Ивановскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились новые кадры отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начинены 60-килограммовой взрывчаткой, на город Шуя в Ивановской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как один беспилотник летит в сторону земли, слышны звуки автоматной очереди. Как только летательный аппарат самолетного типа соприкасается с землей, он взрывается — раздается громкий хлопок. Далее туда же летит второй беспилотник, который, судя по кадрам, не сдетонировал.

ВСУ атаковали Ивановскую область утром в среду, 16 апреля. По данным Минобороны, над регионом сбили семь беспилотников. Согласно неофициальной информации, каждый из дронов нес на себе 60-килограммовую взрывчатку. Также сообщалось о двух пострадавших и как минимум трех поврежденных частных домах.

Целью атаки мог быть завод «Литмаш». В сети появились кадры падения и мощного взрыва одного из беспилотников в Ивановской области. Также жители опубликовали кадры пролета летательного аппарата над Шуей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ивановскую область

    Участника СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца под Петербургом

    Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

    Рада продлила военное положение на Украине

    Двое преступников укусили мужчину за нос и ограбили его

    Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

    В российском городе юноша избил и раздел подростка ради толстовки

    Использование Украиной неуправляемых беспилотников по Ивановской области объяснили

    Депутат Рады рассказал об угрозах перед голосованием за продление военного положения

    Мошенники придумали новый способ атаки на пользователей Android

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости