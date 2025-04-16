ЦБ повысил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 17 апреля на уровне в 82,56 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальные котировки американской валюты в четверг, 17 апреля, составят 82,56 рубля. В среду курс доллара составлял 82,3 рубля. Таким образом, котировки повысили на 26 копеек. Курс евро, напротив, понизили на 34 копейки — с 93,68 до 93,34 рубля. Котировки юаня подняли на 12 копеек. Завтра официальный курс китайской валюты составит 11,28 рубля.

Ранее опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали курс доллара в 2025 году на уровне в 95,2 рубля. В следующие несколько лет российская валюта, ожидают они, продолжит слабеть по отношению к американской. В 2026-м курс доллара вырастет до 102,4 рубля, а в 2027-м достигнет отметки в 106,7 рубля.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, допускала, что котировки американской валюты смогут вновь пробить психологический барьер в 100 рублей до осени 2025 года. Подобной динамике, отметила она, будет способствовать ожидаемое снижение стоимости основных экспортных товаров РФ.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что ЦБ не поддержал продление требования о продаже валютной выручки экспортерами. Подобную меру ввели в октябре 2023 года для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Тогда курс доллара превысил 100 рублей, а котировки евро поднялись до 106 рублей. Действующие сроки вышеуказанного требования истекают в конце апреля.