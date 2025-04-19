Осужденный за реабилитацию нацизма певец Шарлот исключен из списка террористов

Росфинмониторинг: Оскорбивший чувства верующих певец Шарлот больше не террорист

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, больше не террорист и не экстремист. Об этом стало известно из реестра Росфинмониторинга.

Шарлота исключили из соответствующего списка. При этом суд оставил в силе его приговор. Решение о наказании в виде 5,5 года лишения свободы вступило в законную силу, Шарлот вскоре будет этапирован в колонию.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. Его задержали.

Позже певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения. После чего патриархат направил судье, который рассматривает уголовное дело в отношении Шарлота, письмо в защиту обвиняемого.

Несмотря на прошение патриарха, Шарлота признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. На суде певец заявлял, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.