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12:43, 19 апреля 2025Спорт

Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении допинг-офицеров

ITIA попросило теннисистов принимать душ только в сопровождении инспектора
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tanner Marquis / Unsplash

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) попросило спортсменов принимать душ в сопровождении допинг-офицеров. Заявление организации журналист Джон Вертхайм в соцсети X.

Ранее принятие душа после матчей считалось допустимой задержкой перед допинг-контролем. «Однако принятие душа не является обязательным правом. Поэтому ITIA вежливо просит, чтобы во время душа игроки соблюдали требование находиться полностью в поле зрения сопровождающего, который наблюдает за ними», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, в случае дискомфорта из-за этого требования, спортсменам следует обдумать необходимость принятия душа до сдачи допинг-пробы. ITIA намерено крайне серьезно воспринимать ситуации, когда теннисист будет покидать поле зрения сопровождающего.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем. Проба во внесоревновательный период второй ракетки мира Иги Швентек дала положительный результат на триметазидин.

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