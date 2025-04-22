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10:54, 22 апреля 2025Забота о себе

У каратистки из-за одной ошибки в спортзале стали отказывать почки

Daily Mail: Обезвоживание разрушило почки и мышцы 41-летней каратистки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

После интенсивной тренировки у 41-летней женщины стали отказывать почки. Неочевидную причину проблем со здоровьем она раскрыла Daily Mail.

Джемма Андервуд заявила, что болезнь возникла из-за ее ошибки в спортзале. Она объяснила, что пила слишком мало воды во время тяжелой тренировки. Как позже ей объяснили врачи, обезвоживание в сочетании с интенсивными физическими нагрузками стало причиной повышения уровня токсичных веществ, которые стали скапливаться в мышцах и почках и разрушили их.

Каратистка вспоминает, что утром после тренировки едва смогла встать с постели из-за сильной боли в мышцах. По ее словам, мускулы не просто болели, они были опухшими. К тому же у женщины изменился цвет мочи: он стал темно-коричневым, как кока-кола. В больнице, куда она немедленно отправилась, ей поставили диагноз «рабдомиолиз» — потенциально смертельный синдром, приводящий к острой почечной недостаточности. «Я очень боялась, узнав, что могу умереть. Всегда пейте достаточно воды перед любой активностью. Не важно, насколько она будет интенсивной», — посоветовала Андервуд.

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Женщина добавила, что ей повезло, и через пять дней ее выписали из больницы. Но, по ее словам, дальнейшее лечение может занять несколько недель или месяцев. Пока же она чувствует сильную слабость.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые лекарства не стоит пить перед тренировкой. Он уточнил, что нестероидные противовоспалительные средства могут повредить почки и увеличить риск сердечного приступа, а сосудосуживающие средства могут вызвать аритмию.

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