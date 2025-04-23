«Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

Трамп: Отказ Зеленского от мира может привести к потере Украины через три года

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Трамп напомнил о словах Зеленского о том, что Украина не признает Крым территорией России.

Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и это даже не является предметом обсуждения Дональд Трамп президент США

При этом Трамп задался вопросом о требованиях Зеленского: «Если политику так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад?»

По словам главы Белого дома, ситуация на Украине складывается плачевно, поэтому Зеленский должен заключить мир либо потерять страну через три года. Трамп также подчеркнул, что прилагает максимум усилий для содействия разрешению конфликта между Украиной и Россией.

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США предложили признать Крым российским

22 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий как условие мирного урегулирования конфликта. Предполагалось, что, если этот вариант будет принят украинской стороной, Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.

Однако Зеленский отверг данный сценарий. Это привело к тому, что госсекретарь США Марко Рубио отказался отправиться в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта, которая должна была состояться 23 апреля.

В результате переговоры отложили.

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США пригрозили выходом из переговоров

После того как переговоры отложили, вице-президент США Джой Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если его предложения не примут.

«Пришло время либо им сказать да, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса», — подчеркнул он.

Вэнс отметил, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон в настоящее время контролирует. Таким образом, странам следует провести ряд территориальных обменов, объяснил вице-президент.