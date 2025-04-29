Солдатам из КНДР фразой «Украина пау-пау» объяснили одну опасность на фронте

Солдатам из КНДР объяснили опасность атаки ВСУ из-за горящего ночью костра

В сети появилось видео, на котором российский военный пытается объяснить солдатам из КНДР опасность горящего ночью на фронте костра. Видео опубликовал Telegram-канал «Месть доброй воли».

На кадрах видно, как один из северокорейцев разогревает не менее 10 порций пайка у костра на открытом воздухе. Заметивший это боец Вооруженных сил России, не знающий корейский язык, пытается объяснить, что огонь могут заметить украинские военные, что приведет к атаке дронов или артиллерии. «****** [кранты] будет! Вжжжжжжж! — говорит россиянин, указывая на пламя и изображая звук беспилотника. — Костер нельзя! Украина пау-пау! Костер!»

Когда солдат из КНДР жестами предлагает установить над огнем крышу, российский военный говорит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все равно смогут заметить тепло.

Место и дата съемки не уточняются.

Ранее в сети появились кадры совместной подготовки совместных боев российских и северокорейских военных в Курской области. На записи видно боестолкновение в городских условиях, в ходе которого солдат из КНДР сменяет российского бойца и открывает огонь по противнику. Далее запечатлено разрушенное здание церкви, рядом с которой ставят флаг России и Знамя Победы, после чего два бойца обнимаются.

Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.