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19:19, 30 апреля 2025Мир

Трамп скорректировал предложения по решению украинского конфликта. Как это отразится на Зеленском?

The Telegraph: Трамп не хочет заставлять Зеленского проводить выборы на Украине
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп не будет настаивать на том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский проводил выборы на Украине в рамках условий мирного соглашения. Соответствующее требование исключили из последнего пакета предложений Вашингтона по урегулированию конфликта.

«Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к его отстранению от власти, в качестве платы за мир», — сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в европейской дипломатии.

В то же время собеседник издания отметил, что эта уступка вызвала подозрение среди европейских дипломатов, так как Вашингтон усилил давление на Киев по другим направлениям.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве назвали чушью данные о подготовке к выборам

В конце марта издание The Economist сообщило, что на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента уже этим летом. По словам журналистов, Зеленский созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня.

10 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della sera заявил, что данные о подготовке Киева к проведению выборов летом 2025 года являются чушью.

«Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия», — сказал он. Ермак подчеркнул, что сначала Киеву необходимо завершить конфликт с Россией и только после этого провести голосование.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Трамп встретился с Зеленским в Ватикане

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Глава Белого дома подтвердил намерение Вашингтона признать Крым российским, но не потребовал того же от Киева.

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Кроме того, Трамп во время встречи в Ватикане старался принудить Зеленского как можно скорее заключить сделку по минеральным ресурсам. В свою очередь, Зеленский во время встречи в Риме снова просил американское оружие.

Тем не менее президент США отметил, что Зеленский во время встречи в Риме был спокойнее, чем в Овальном кабинете. «Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает ситуацию. И я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

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