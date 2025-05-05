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00:56, 5 мая 2025Путешествия

Два российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Талаги и Васьково в Архангельске возобновили работу после ограничений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Временные ограничения на прием и отправление самолетов сняли в аэропортах Талаги и Васьково в Архангельске. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кореняко уточнил, что аэропорты возобновили работу в 23:30 по Москве. Ограничения были сняты на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее временные ограничения ввели в двух архангельских аэропортах. Авиагавани Талаги и Васьково временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

4 мая также вводили в аэропорту Внуково в Москве и в Петрозаводске. В Росавиации объяснили, что меры приняли для обеспечения безопасности гражданских полетов.

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