Два российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Талаги и Васьково в Архангельске возобновили работу после ограничений

Временные ограничения на прием и отправление самолетов сняли в аэропортах Талаги и Васьково в Архангельске. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кореняко уточнил, что аэропорты возобновили работу в 23:30 по Москве. Ограничения были сняты на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее временные ограничения ввели в двух архангельских аэропортах. Авиагавани Талаги и Васьково временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

4 мая также вводили в аэропорту Внуково в Москве и в Петрозаводске. В Росавиации объяснили, что меры приняли для обеспечения безопасности гражданских полетов.