Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко дню Победы

Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко дню Победы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко дню Победы. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, какие именно слова главы государств передали друг другу, Ушаков уточнил, что это были «слова, взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником».

Ранее Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне. Он признал, что Россия была крупным фактором в победе над фашизмом, но при этом подчеркнул, что войну выиграл Вашингтон.

Глава Белого дома подчеркивал, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. Он также признал 8 мая днем Победы во Второй мировой, а 11 ноября в Первой мировой войнах.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Трамп пытается вернуть американцев в историю Второй мировой войны, так как они ее забыли и не чтят память о событиях тех лет.