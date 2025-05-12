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16:43, 12 мая 2025Мир

На Западе раскрыли тайный смысл требования Украины к России

Профессор Дизен: Киев воспользуется прекращением огня для перевооружения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев и европейские страны могут воспользоваться возможным полным прекращением огня на 30 дней, чтобы перевооружить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«Европа и Украина хотят прекращения огня, и только потом готовы обсудить урегулирование конфликта. Россия же хочет политическое урегулирование в первую очередь, поскольку у европейцев и Киева нет причин принимать уступки, если боевые действия остановятся. Москва считает, что Брюссель вместо этого воспользуются прекращением огня, чтобы перевооружить Украину», — написал он.

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В ночь на 11 мая Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров, однако Киев отверг это предложение, заявляя о необходимости полного прекращения огня на 30 дней.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные Москвой переговоры в Турции. В свою очередь, украинский лидер Зеленский ответил, что будет ждать президента России в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

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