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23:19, 13 мая 2025Мир

В США узнали о планах пересадить Байдена в инвалидную коляску в случае победы на выборах

Axios: Байдена планировали пересадить в инвалидное кресло в случае переизбрания
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Приближенные к бывшему президенту США Джо Байдену обсуждали возможность использования инвалидной коляски в случае переизбрания, потому что его состояние сильно ухудшалось, что в Белом доме пытались скрыть, сообщает Axios, ссылаясь на новую книгу Джейка Таппера и Алекса Томпсона Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again.

«Физическое ухудшение Байдена, наиболее очевидное в его неуверенной походке, стало настолько серьезным, что внутри велись дискуссии о том, чтобы посадить президента в инвалидное кресло, но это не могли сделать до окончания выборов», — пишут авторы.

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Кроме того, в окружении Байдена пытались найти более короткие маршруты для ходьбы на публике, начали настаивать на поручнях для ступенек на сцену во время его выступлений, заставляли экс-президента чаще носить кроссовки, меняли его брифинги перед мероприятиями, чтобы он знал каждый шаг, который от него ожидают, и более тщательно направляли его движения.

Ранее Байден признался, что считает себя ответственным за приход к власти действующего лидера страны Дональда Трампа. При этом он полагает, что смог бы победить Трампа, если бы не вышел из предвыборной гонки.

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