В Макеевке установят памятник работы Зураба Церетели

В Макеевке появится памятник режиссеру Александру Ханжонкову

В Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) установят памятник авторства Зураба Церетели. Об этом рассказал внук художника, исполняющий обязанности президента РАХ Василий Церетели. Его цитирует «Российская газета».

Новая работа Церетели посвящена одному из родоначальников российского кинематографа Александру Ханжонкову. Скульптура выполнена из бронзы, ее облик пока не раскрывается. О месте расположения фигуры и датах ее установки обещают объявить позже. С предложением по увековечиванию памяти знаменитого уроженца Макеевки Зураб Церетели выступал еще в 2015 году. Однако тогда инициативу перехватили местные скульпторы — памятник Ханжонкову установили на площади у дома культуры имени Воровского. Свой проект Церетели все же выполнил, успев завершить его до своей кончины. «Главное, что у него есть завершенные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время», — отметил внук художника.

22 апреля у Церетели остановилось сердце. На следующий день в храме Христа Спасителя в Москве состоялось отпевание. 26 апреля в Тбилиси прошла церемония прощания со скульптором. Церетели был автором более пяти тысяч произведений, таких как памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», мемориальный комплекс на Поклонной горе. С 1997 года он был бессменным главой Российской академии художеств.

Разговоры по поводу установки памятника самому Церетели в семье художника считают преждевременными. На данный момент, по мнению родственников, достаточно памятника на могиле художника, статуи Святой Нины собственной работы.