Тренера «Спартака» оштрафовали за оскорбительное поведение

Тренера «Спартака» Станковича оштрафовали за оскорбительное поведение в РПЛ

Главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича оштрафовали за оскорбительное поведение во время матча 28-го тура чемпионата России против столичного «Динамо». Об этом РИА Новости сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Григорьянц заявил, что Станкович показал жест, имитирующий пересчет купюр, в сторону скамейки соперника. Отмечается, что судьи не заметили жест тренера, однако он остался на нескольких видеозаписях. Специалист должен будет заплатить 250 тысяч рублей.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 11 мая. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых.

После этого КДК РФС принял решение рассмотрит поведение Станковича. Комитет обратил внимание на пропуск специалистом послематчевой пресс-конференции и флеш-интервью, а также неоднократный выход серба за пределы технической зоны во время матча.

