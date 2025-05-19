«Драпанули в Болгарию». Два участника украинской делегации сбежали во время переговоров в Турции. Что об этом известно?

CNN Turk: Член делегации Украины Головко сбежал с переговоров в Стамбуле

Российский военной корреспондент Юрий Котенок сообщил о бегстве двух участников переговоров по украинскому урегулированию, прошедших на той неделе в Турции. По его словам, беглецами оказались участники встречи от Киева — переводчик Олег Головко и помощник-секретарь украинской делегации по фамилии Самойленко.

Как указал военкор, оба сбежали в Болгарию.

Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке все действительно очень и очень плохо. Будущего нет. Страны нет. (…) Удавка абстиненции все ближе к горлу. Наступает безысходность. Озарение у многих Юрий Котенок военкор

Также Котенок, комментируя ситуацию, вспомнил слова российского ученого и поэта Льва Гумилева: «Если украинец умнеет, он становится русским».

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Головко сбежал по время перерыва

Данные о побеге Головко предоставляет и телеканал CNN Turk. Журналисты уточнили, что переводчик покинул место проведения переговоров во время объявленного перерыва. При этом известно, что Головко не покидал Турцию на самолете — он мог пересечь границу с Болгарией иным способом, вероятно, на автомобиле, чтобы избежать прослеживания маршрута.

Из-за его действий украинской стороне пришлось оперативно искать нового переводчика.

Головко работал в аппарате Министерства обороны Украины с 2023 года. Он выполнял функции переводчика в составе международных делегаций. В Турцию он прибыл составе официальной команды министра обороны страны Рустема Умерова

Фото: Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Украинцы нередко ищут возможность убежать из страны

На данный момент на Украине действует запрет на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет, из-за чего граждане страны, выезжающие по каким-то причинам с территории Украины, ищут возможности больше не возвращаться.

Так, в 2023 году чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан принял участие в мировом первенстве в Италии и решил после этого не возвращаться на родину. Он совершил побег, когда другие спортсмены отдыхали перед возвращением домой. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами, отметив, что супруга не хочет жить в стрессе, а детям нужно нормально учиться.

Тогда же побег совершил полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Роспутько. Это произошло после матча Юношеской лиги УЕФА, спортсмена не досчитались в самолете. Как позже стало известно, он отправился в Россию.

Через год с чемпионата Европы в Россию сбежал и член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов. При этом он решил записаться добровольцем для участия в спецоперации, хотя до этого служил в рядах украинской армии.

Еще год спустя, в 2025-м, на родину решила не возвращаться и многократная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская. Она убежала в Москву от преследований со стороны Вооруженных сил Украины.

Теперь же спортсменка входит в команду Херсонской области и представляет регион на всероссийских соревнованиях по гребле.