Российский военной корреспондент Юрий Котенок сообщил о бегстве двух участников переговоров по украинскому урегулированию, прошедших на той неделе в Турции. По его словам, беглецами оказались участники встречи от Киева — переводчик Олег Головко и помощник-секретарь украинской делегации по фамилии Самойленко.
Как указал военкор, оба сбежали в Болгарию.
Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке все действительно очень и очень плохо. Будущего нет. Страны нет. (…) Удавка абстиненции все ближе к горлу. Наступает безысходность. Озарение у многих
Также Котенок, комментируя ситуацию, вспомнил слова российского ученого и поэта Льва Гумилева: «Если украинец умнеет, он становится русским».
Головко сбежал по время перерыва
Данные о побеге Головко предоставляет и телеканал CNN Turk. Журналисты уточнили, что переводчик покинул место проведения переговоров во время объявленного перерыва. При этом известно, что Головко не покидал Турцию на самолете — он мог пересечь границу с Болгарией иным способом, вероятно, на автомобиле, чтобы избежать прослеживания маршрута.
Из-за его действий украинской стороне пришлось оперативно искать нового переводчика.
Головко работал в аппарате Министерства обороны Украины с 2023 года. Он выполнял функции переводчика в составе международных делегаций. В Турцию он прибыл составе официальной команды министра обороны страны Рустема Умерова
Украинцы нередко ищут возможность убежать из страны
На данный момент на Украине действует запрет на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет, из-за чего граждане страны, выезжающие по каким-то причинам с территории Украины, ищут возможности больше не возвращаться.
Так, в 2023 году чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан принял участие в мировом первенстве в Италии и решил после этого не возвращаться на родину. Он совершил побег, когда другие спортсмены отдыхали перед возвращением домой. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами, отметив, что супруга не хочет жить в стрессе, а детям нужно нормально учиться.
Тогда же побег совершил полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Роспутько. Это произошло после матча Юношеской лиги УЕФА, спортсмена не досчитались в самолете. Как позже стало известно, он отправился в Россию.
Через год с чемпионата Европы в Россию сбежал и член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов. При этом он решил записаться добровольцем для участия в спецоперации, хотя до этого служил в рядах украинской армии.
Еще год спустя, в 2025-м, на родину решила не возвращаться и многократная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская. Она убежала в Москву от преследований со стороны Вооруженных сил Украины.
Теперь же спортсменка входит в команду Херсонской области и представляет регион на всероссийских соревнованиях по гребле.