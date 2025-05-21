Взорвавшуюся в многоэтажке Ставрополя квартиру сняли на видео изнутри

В сети появились кадры взорвавшейся в многоэтажке в Ставрополе квартиры

В сети появились кадры, снятые изнутри взорвавшейся в многоэтажном доме квартиры в Ставрополе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что взрыв в квартире разрушил все ее стены, в том числе несущие. Все вокруг завалено обломками, завалы разбирают сотрудники МЧС.

Мощный взрыв на 18 этаже жилого дома в Ставрополе прогремел утром в среду, 21 мая. Пострадал один человек.

В сети также появились первые кадры с места взрыва. Сообщалось, что после взрыва в доме в Ставрополе более 50 автомобилей получили повреждения — близлежащие к дому дороги оказались завалены грудами обломков. Кроме того, повреждения получили четыре квартиры, одна из которых разрушена полностью.