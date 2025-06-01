Экс-советник Кучмы заявил о выводе Зеленского на «тонкий лед»

Соскин: Трамп загнал Зеленского в ловушку из-за переговоров

Украинского лидера Владимира Зеленского поставили в тяжелое положение из-за переговоров в Стамбуле, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин уточнил, что президент США Дональд Трамп возложил все последствия за потенциальный срыв переговоров на Зеленского, требуя прямого разговора РФ и Украины по урегулированию. «Зеленского выводят на тонкий лед», — сказал экс-советник Кучмы, подчеркнув, украинский президент от этого «никуда не сможет уйти в сторону».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает повестки переговоров с Россией, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле. Он добавил, что, по его мнению, это выглядит «не очень серьезно».

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что Москва готова предоставить украинской делегации меморандум с позицией «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».