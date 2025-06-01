Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 1 июня 2025Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о выводе Зеленского на «тонкий лед»

Соскин: Трамп загнал Зеленского в ловушку из-за переговоров
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского поставили в тяжелое положение из-за переговоров в Стамбуле, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин уточнил, что президент США Дональд Трамп возложил все последствия за потенциальный срыв переговоров на Зеленского, требуя прямого разговора РФ и Украины по урегулированию. «Зеленского выводят на тонкий лед», — сказал экс-советник Кучмы, подчеркнув, украинский президент от этого «никуда не сможет уйти в сторону».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает повестки переговоров с Россией, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле. Он добавил, что, по его мнению, это выглядит «не очень серьезно».

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что Москва готова предоставить украинской делегации меморандум с позицией «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ. Число жертв выросло. Что известно на данный момент?

    Пленный из ВСУ рассказал о преступном приказе командования

    Россиян предупредили о штрафах за внешний вид во время загара

    Россиян предупредили о штрафе за несоблюдение режима тишины

    ВСУ в Часовом Яре начали использовать мины против своих солдат

    Экс-советник Кучмы заявил о выводе Зеленского на «тонкий лед»

    Зеленскому предрекли крах карьеры после переговоров в Стамбуле

    Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала о первых минутах происшествия

    Дзюба рассказал о своей слабости

    Раскрыты потери ВСУ с начала 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости