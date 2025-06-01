Сафонов год назад предсказал победу ПСЖ в Лиге чемпионов и выигрыш «Краснодара»

Сафонов в 2024 году предсказал победу ПСЖ в ЛЧ и выигрыш «Краснодара»

Российский вратарь Матвей Сафонов в 2024 году предсказал победу «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов и выигрыш «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), обратил внимание Telegram-канал «Первый спорт».

«ЛЧ? Выиграем. Ну а чего нет-то?», — сказал спортсмен прошлым летом в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

Сафонов выразил уверенность, что в один год «Краснодар» сначала станет чемпионом, а через неделю ПСЖ победит в матче Лиги чемпионов.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России 24 мая. «Быки» в заключительном туре РПЛ разгромили московское «Динамо» и обошли «Зенит» в турнирной таблице на одно очко. ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов 31 мая впервые в своей истории. В составе команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который на финальный матч остался в запасе.

