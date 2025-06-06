Зеленский заявил о подготовке России к дальнейшим боевым действиям

Зеленский: России готовится к дальнейшим боевым действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады по итогам визита украинских представителей в США, говорится в его Telegram-канале.

«Наша делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры», — следует из публикации.

По словам политика, украинская делегация представила партнерам «подлинные намерения российского руководства». Зеленский заявил, что российская армия «готовится к дальнейшим боевым действиям» и к возможности их расширить, несмотря на переговоры.

В частности, США посетил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который встретился со спецпосланниками американского лидера Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом, а также с госсекретарем Марко Рубио.

До этого Politico со ссылкой на анонимного бывшего украинского министра сообщало, что Ермак во время поездки имел цель продвигать собственные политические интересы. «У него исключительно высокие амбиции, и единственная вещь, которой он действительно жаждет, — это признание», — рассказал собеседник издания.