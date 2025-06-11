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12:56, 11 июня 2025Экономика

Крупные города России попали в зону риска из-за нераспроданного жилья. Что это значит?

В России 11 городов оказались в зоне риска из-за нераспроданного жилья
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После отмены льготной ипотеки несколько крупных российских городов оказались в зоне риска из-за нераспроданного жилья.

С июня 2024 года по июнь 2025-го объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в три раза — с 475 до 167 миллиардов рублей в месяц. Также сократился спрос на новое жилье.

«При этом большинство крупнейших городов России увеличили объемы стройки — на десять процентов и более, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей. Последнее грозит девелоперам финансовыми проблемами», — отметили специалисты, изучившие ситуацию на рынке недвижимости.

В зону риска попали Волгоград, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфа, Красноярск и Краснодар — соотношение объемов распроданности к строительной готовности составило не более 70 процентов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Таким образом, рост показателя по соотношению распроданности возводимого жилья к его стройготовности наблюдался лишь в Москве и Санкт-Петербурге. В первом случае за год он увеличился на один процент, до 95 процентов, а во втором — на три процента, достигнув 92 процентов. В остальных городах-миллионниках фиксировалось снижение данного параметра.

В некоторых городах России снижение показателя не достигло критического уровня: в Екатеринбурге спрос упал на 25 процентов, в Ростове-на-Дону — на 28 процентов, в Казани — на 22 процента. А сильнее всего — на 36 процентов — объем распроданности упал в Нижнем Новгороде.

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Какова вероятность кризиса на рынке жилья?

По мнению руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, кризис может наступить для некоторых региональных рынков жилья. Он отметил, что у них ситуация с распроданностью квартир хуже, чем в среднем по стране.

Я понимаю тех, кто опасается кризисов на локальных рынках жилья. Вполне возможно, что такое мы увидим в каких-то регионах

Михаил Гольдбергруководитель аналитического центра «Дом.РФ»

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

По словам эксперта, сейчас в России в среднем распродано около 55 процентов введенного жилья за 2025 год, однако в некоторых крупных регионах показатель не доходит и до 20 процентов.

Кроме того, Гольдберг убежден, что ипотека остановится без компенсаций по льготным кредитам для банков. Сейчас они готовы оформлять ипотеку, несмотря на нулевую рентабельность, но без права на возмещение финансовые организации начнут воспринимать ипотечное кредитование убыточным.

«Я надеюсь, что такой вероятности нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток, и выдачи ипотеки в известной степени остановятся», — предупредил эксперт.

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