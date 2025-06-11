Россия и Украина обменялись телами павших бойцов. Москва передала Киеву 1212 тел, а получила всего 27

Военкор Коц: Украина получила 1212 тел бойцов ВСУ и отдала России 27

Киев передал Москве всего 27 тел погибших бойцов в рамках обмена. Россия, в свою очередь, организовала передачу 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Состоялся обмен телами 1212 на 27. Прямо сейчас в точке обмена перегружают трупы украинцев — 1212 Александр Коц военный корреспондент

Он сообщил, что получил данные о количестве переданных РФ тел от источника, лично участвующего в обмене. Киев позже также подтвердил проведение репатриации. В пресс-службе координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что получили тела солдат, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Киев обвинили в отказе забирать тела солдат ВСУ

Украинская сторона с глумлением и издевательством отказалась забирать у России тела собственных погибших солдат. Такое мнение на этот счет высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подметила, что Москва получила от Киева прямой и резкий отрицательный ответ вместо объяснения причины отказа или аргументов об отсутствии технических возможностей.

Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она уточнила, что Россия готова передать Украине шесть тысяч тел павших бойцов, как это было оговорено во время переговоров в Стамбуле.

На Украине объяснили задержку Киевом обмена телами погибших военных

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заметил, что у республики нет шести тысяч тел российских бойцов для выполнения оговоренного обмена «6000 на 6000» с Москвой. Таким образом он объяснил намеренную задержку процесса.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший парламентарий подчеркнул, что Россия продемонстрировала уважение к павшим военным — как к своим, так и к украинским. Он напомнил, что российская сторона забирала тела солдат противника с поля боя, а затем с каждым из них проводила идентификацию и помещала в морг для дальнейшего хранения.

На Украине же, по словам Олейника, отношение к погибшим бойцам намного хуже. «Никто тела павших российских солдат, как правило, не забирает, что лишний раз показывает сатанинскую сущность режима президента страны Владимира Зеленского. Он не выпускает живых из страны и не принимает погибших», — заявил спикер.

Он назвал Зеленского душегубом, добавив, что тот лишает сотни семей возможности достойно попрощаться с родными.