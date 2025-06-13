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16:11, 13 июня 2025Путешествия

Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела в России семью

Брошенная в аэропорту Антальи девочка Николь обрела семью в Подмосковье
Екатерина Ештокина

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Девочка Николь, которая родилась и была брошена матерью в аэропорту турецкого города Анталья, обрела в России семью. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

«Спасибо каждому, кто помогал Николь как можно скорее вернуться на Родину. Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в Турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок. Я уверен, что и у Николь теперь все будет хорошо!» — заключил Воробьев.

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13 октября 2024 года 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете для инвалидов аэропорта Антальи и оставила его там.

Девочку нашли уборщики, она оставалась одна больше десяти минут. Позже мать заявила, что не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

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