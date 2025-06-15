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23:47, 15 июня 2025Мир

Макрон отверг идею Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном

Макрон отверг идею Трампа о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия может стать посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Его слова приводит Reuters.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», — сказал политик.

Он также отметил, что Франция не принимала участия ни в одной из атак Израиля на Иран.

Трамп ранее заявил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали», — уточнил американский лидер.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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