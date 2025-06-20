«Бог нас не оставит». Алаудинов после скандала со священником попросил россиян больше молиться

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал жителей страны помолиться за Россию

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал россиян больше молиться.

«Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — обратился он к жителям страны.

Также военачальник поблагодарил тех, кто «с терпением и пониманием относится к тому, что сегодня происходит в России и мире».

Бог нас не оставит, потому что Бог любит Россию, Бог любит нас, мы любим Бога. Поэтому, если будем усердно молиться — Бог нам ответит на наши молитвы Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Незадолго до этого Алаудинов попал в скандал со священником

Командир «Ахмата» жестко высказался о схиигумене Гаврииле из Валаамского монастыря, после того как тот назвал ислам «неправильной религией», а ее последователей — «целой армией здоровых, непьющих мужчин, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы». Священнослужитель заявил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают — МВД не успеет даже пикнуть». После этого схиигумена уволили. Алаудинов, комментируя слова священника, назвал его «дебилом и представителем войск Антихриста».

Заявления замглавы ГВПУ ВС РФ вызвали недовольство представителей движения православных активистов «Сорок Сороков». Они потребовали привлечь генерала к уголовной ответственности по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса России, а отца Гавриила — вернуть к служению.

После этого Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил, однако отметил, что слова отца Гавриила вносят раскол и разделяют мусульман в такое непростое время. Сам схиигумен призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Алаудинов встретился со священником, которого оскорбил

Вскоре командир «Ахмата» пришел к отцу Гавриилу с извинениями. Он заявил, что к скандалу привел вырванный из контекста фрагмент речи священника. Генерал заверил, что после личной встречи они нашли общий язык.

Я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

После того, как конфликт был улажен, общественник Михаил Ниц (Маваши) приветствовал встречу Алаудинова с Гавриилом и призвал вновь разрешить схиигумену проповедовать.