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17:10, 20 июня 2025Россия

«Бог нас не оставит». Алаудинов после скандала со священником попросил россиян больше молиться

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал жителей страны помолиться за Россию
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал россиян больше молиться.

«Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — обратился он к жителям страны.

Также военачальник поблагодарил тех, кто «с терпением и пониманием относится к тому, что сегодня происходит в России и мире».

Бог нас не оставит, потому что Бог любит Россию, Бог любит нас, мы любим Бога. Поэтому, если будем усердно молиться — Бог нам ответит на наши молитвы

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Незадолго до этого Алаудинов попал в скандал со священником

Командир «Ахмата» жестко высказался о схиигумене Гаврииле из Валаамского монастыря, после того как тот назвал ислам «неправильной религией», а ее последователей — «целой армией здоровых, непьющих мужчин, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы». Священнослужитель заявил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают — МВД не успеет даже пикнуть». После этого схиигумена уволили. Алаудинов, комментируя слова священника, назвал его «дебилом и представителем войск Антихриста».

Заявления замглавы ГВПУ ВС РФ вызвали недовольство представителей движения православных активистов «Сорок Сороков». Они потребовали привлечь генерала к уголовной ответственности по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса России, а отца Гавриила — вернуть к служению.

После этого Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил, однако отметил, что слова отца Гавриила вносят раскол и разделяют мусульман в такое непростое время. Сам схиигумен призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Алаудинов встретился со священником, которого оскорбил

Вскоре командир «Ахмата» пришел к отцу Гавриилу с извинениями. Он заявил, что к скандалу привел вырванный из контекста фрагмент речи священника. Генерал заверил, что после личной встречи они нашли общий язык.

Я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

После того, как конфликт был улажен, общественник Михаил Ниц (Маваши) приветствовал встречу Алаудинова с Гавриилом и призвал вновь разрешить схиигумену проповедовать.

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