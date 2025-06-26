Россиянин побывал в Швеции и рассказал о ночных развлечениях «золотой молодежи»

Российский путешественник побывал в Швеции и рассказал, как развлекается местная «золотая молодежь». Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, Швеция — богатая страна, и некоторые люди «попросту не знают, куда тратить все свои деньги». Дети из обеспеченных семей могут жить в свое удовольствие, покупать брендовую одежду и проводить время на вечеринках.

Россиянин рассказал, что в Стокгольме много ночных клубов, куда выстраиваются большие очереди. Он заметил на вечерних улицах девушек, среди которых подавляющее большинство были блондинками в коротких юбках.

«Как говорится, красота требует жертв, и шведки как раз на эти жертвы и идут. Будут мерзнуть, но все равно наденут мини», — удивился автор. Он добавил, что девушки оказались очень открытыми к общению и охотно шли с ним на контакт.

«Богатая шведская молодежь отрывается на полную катушку. Как говорится, танцуй — пока молодая! И местные девушки охотно следуют этому постулату — всю ночь ищут себе приключения», — заключил он.

Ранее этот же блогер посетил пляж в Швеции. Но его словам, девушки там «суровые, но красивые».