Росавиация начала расследовать инциденты в трех регионах России. Одним из них стало столкновение самолетов в аэропорту Сочи

Росавиация начала расследовать инциденты с самолетами в трех регионах России

Росавиация начала расследовать инциденты, которые произошли 27 июня в Краснодарском крае, а также в Тверской и Томской областях, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем Росавиация

В частности, Росавиация расследует причины столкновения двух самолетов в Сочи, вынужденной посадки вертолета Ми-8П в Тверской области и вынужденной посадки частного легкомоторного самолета-амфибии «Борей» в Томской области.

В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета

27 июня в аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета российских авиакомпаний Utair и NordStar. Лайнер Boeing 737-800 после окончания буксировки направился к взлетно-посадочной полосе, чтобы вылететь в Тюмень. В это же время прибывший из Норильска борт не доехал до парковочной метки и остановился, по предварительной информации, из-за отсутствия встречающего.

В результате столкновения один из бортов повредил крыло. Оба воздушных судна временно отстранили от полетов.

Самолет Utair после столкновения в аэропорту Сочи Фото: Южная транспортная прокуратура

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры подтвердили происшествие. Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

В международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали Южная транспортная прокуратура

В пресс-службе сочинского аэропорта сообщили РИА Новости, что пассажиров доставили в аэропорт и подготовили резервные рейсы. Воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

Вертолет Ми-8 вынужденно сел в поле

В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вертушка летела в сторону Смоленской области из аэропорта Змеево. Спустя некоторое время после начала полета начались неполадки с двигателем. Вертолет вынужденно посадили в поле Shot

По информации канала, в момент посадки на борту вертолета находились шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

23 мая в Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла в районе поселка Нарышкино, двое пилотов не выжили.

В Томской области совершил вынужденную посадку самолет-амфибия

27 июня легкомоторный самолет-амфибия «Борей» совершил вынужденную посадку в Чаинском районе Томской области, уточнили в Росавиации. Это было квалифицировано как серьезный авиационный инцидент.

Самолет-амфибия «Борей» совершил вынужденную посадку Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пилота с места происшествия эвакуировали на поисково-спасательном судне и передали сотрудникам скорой помощи. Надзорные мероприятия ведет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются Западно-Сибирская транспортная прокуратура

27 июня произошел еще один инцидент, который расследует Росавиация: российский пассажирский самолет авиакомпании S7 совершил грубую посадку в Новосибирске. Airbus A321 прилетел в российский город из Бишкека, Киргизия и приземлился с большой перегрузкой. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, однако борт отстранили от полетов.

