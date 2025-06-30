В Тегеране сочли недостаточно мощными удары США по Ирану. Что в исламской стране рассказали об атаках Вашингтона?

WP: В Тегеране чиновники сочли недостаточно мощными удары США по Ирану

Перехваченная личная переписка иранских чиновников продемонстрировала, что власти исламской страны ожидали более разрушительных ударов Соединенных Штатов чем те, что были осуществлены на деле. Об этом написала газета The Washington Post(WP) со ссылкой на источники.

«Штаты получили перехваченную переписку между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими военные удары США по ядерной программе Ирана и отмечавшими, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали» The Washington Post

Информация позволяет получить более широкую картину ситуации на Ближнем Востоке чем та, которую представил глава Белого дома Дональд Трамп. Политик заявлял, что военная операция Вашингтона в Иране якобы «полностью и окончательно уничтожила» ядерную программу страны.

«Администрация Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, но категорически не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах», — также информирует издание.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы США ударили по Ирану. Главными целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки

На прошлой неделе на саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп сравнил недавние удары по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны.

Я не хочу приводить в пример Хиросиму, не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это было то же самое — это положило конец войне… Если бы мы не уничтожили [ядерные объекты], они бы воевали прямо сейчас Дональд Трамп Президент США

При этом глава Белого дома отверг сообщения разведки о том, что атака оказалась малозначительной.

Позже во время пресс-конференции Трамп признал, что без колебаний бы снова нанес удар по Ирану. Политик сделал бы это, если выяснится, что у Тегерана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы.

В ходе общения с журналистами Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что он — человек глубокой веры и должен говорить правду.

Иран впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов США

25 июня представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов Штатов. При этом он отказался раскрывать какие-либо детали.

Наши ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений Официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи

В то же время, как написало издание The Financial Times со ссылкой на данные европейских разведок, Тегерану удалось вывезти большую часть своих запасов обогащенного урана. По данным издания, 408 килограммов ядерного топлива были вывезены из объекта в Фордо до атаки на него в ночь на 22 июня.

В свою очередь, издание The New York Times (NYT) предположило, что иранская сторона сохранила небольшие тайные объекты по обогащению урана, которые были построены специально на случай ударов по более крупным объектам. Источники издания также допустили вывоз урана с территории иранских ядерных объектов до атаки США.

В США назвали ложью заявления о незначительных повреждениях иранских объектов

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга назвала ложью и попыткой дискредитировать Дональда Трампа высказывания о безуспешности ударов по иранской инфраструктуре. Она считает, что такие сообщения дискредитируют пилотов, которые «прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана».

«Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретно", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе», — посетовала она.

В свою очередь, по мнению американского дипломата Чеза Фримана, и удар по объекту в Фордо, и последующее нападение Ирана на американские войска на авиабазе Аль-Удейд в Катаре были скорее показными, чем реальными операциями. Он также допустил заблаговременное предупреждение об атаке в ночь на 22 июня в адрес Тегерана.

На это Трамп в интервью Fox News рассказал, что Иран не знал заранее о готовившихся ударах американских военных. Он также настаивает, что Тегеран не вывозил с ядерного объекта Фордо никакого запаса урана, так как это очень тяжело и опасно.

Али Хаменеи опроверг заявления США о разрушении иранских ядерных объектов

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи опроверг заявления американских властей о разрушении иранских ядерных объектов. Он сказал, что Соединенные Штаты «не смогли добиться многого», а «любая будущая агрессия против Ирана обойдется дорого» Вашингтону и его союзникам.

По его словам, ядерные объекты исламской страны остались нетронутыми. Аятолла также добавил, что Вашингтон не смог достичь результатов в ходе своих атак по иранской территории.

Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего

На прошедших выходных Дональд Трамп, комментируя заявления Али Хаменеи о победе над Израилем, заявил, что у Тегерана нет будущего.

Они всегда такие злые, враждебные и несчастные, и посмотрите, что это им дало — выжженная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика Дональд Трамп Президент США

Также глава Белого дома в своих соцсетях посоветовал руководству исламской страны выбрать «мед», а не уксус. По мнению Трампа, Иран необходимо вернуть в рамки мирового порядка, иначе ситуация будет только ухудшаться.

Трамп также отметил, что ранее предпринимал попытки снять санкции с Ирана, но прекратил эти действия из-за «заявлений, наполненных гневом, ненавистью и отвращением» с иранской стороны.