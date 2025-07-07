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09:15, 7 июля 2025Мир

«Бросает вызов установленному США порядку». На групповом фото лидеров стран БРИКС заметили важную деталь

Bloomberg: Порядок на фото на саммите БРИКС отличается от хаоса G20
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Атмосфера на общей фотографии на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро резко контрастирует с той, что царила на саммите «Большой двадцатки». На ряд особенностей обратило внимание агентство Bloomberg.

«В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию, — говорится в материале. — Это совершенно контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте.

В центре — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, по две стороны от него — лидер ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Агентство указывает, что особое внимание привлекли лидеры, которых не было на общем фото — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси, президент Ирана Масуд Пезешкиан. В то же время российский лидер выступил по видеосвязи, а на мероприятие прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров.

Встреча БРИКС только началась, и, хоть присутствуют всего 6 из 10 лидеров стран-участниц, она уже бросает вызов порядку, установленному США

Bloomberg
Общее фото лидеров на саммите БРИКС

Общее фото лидеров на саммите БРИКС

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Путин заявил об ускорении смены мирового порядка

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда», — указал в своей речи российский лидер. Он добавил, что на смену старому укладу приходит «более справедливый многополярный мир». По словам главы государства, процесс смены миропорядка набирает обороты.

Путин также обратил внимание на то, что объединение по экономическим показателям кратно превосходит другие, в том числе G7 — совокупность ВВП «Группы семи» по данным на 2025 год фактически на четверть ниже.

Итоговую декларацию БРИКС Путин назвал хорошим заделом для дальнейшего взаимодействия.

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В Германии предупредили об опасности БРИКС

Как пишет немецкая газета Bild, Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию. В материале обращают внимание на то, что в проекте итоговой декларации страны БРИКС выразили обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации и упомянули о реформе Международного валютного фонда.

Как указывает Bild, опасность несет и инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС, с помощью которой «страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий между тем отметил, что БРИКС дает очевидный сигнал адептам однополярного мироустройства и «западным ястребам».

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