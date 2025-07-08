Самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке и получил повреждения

Самолет Ан-2 с российскими пассажирами на борту получил повреждения, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным источника, инцидент произошел во время посадки воздушного судна на Камчатке 8 июля в 13:20 по местному времени. Самолет с семью россиянами вылетел из аэропорта Мильково и неудачно приземлился на посадочной площадке Озерновское в Усть-Большерецком районе.
Пострадавших среди пассажиров нет. На данный момент Камчатская транспортная прокуратура проверяет исполнение требований о безопасности полетов и устанавливает причины происшествия.
Ранее сообщалось, что лайнер российской авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Причиной инцидента стала сломанная стойка шасси.