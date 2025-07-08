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11:05, 8 июля 2025Путешествия

Самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке и получил повреждения

Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Камчатке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Самолет Ан-2 с российскими пассажирами на борту получил повреждения, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным источника, инцидент произошел во время посадки воздушного судна на Камчатке 8 июля в 13:20 по местному времени. Самолет с семью россиянами вылетел из аэропорта Мильково и неудачно приземлился на посадочной площадке Озерновское в Усть-Большерецком районе.

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Пострадавших среди пассажиров нет. На данный момент Камчатская транспортная прокуратура проверяет исполнение требований о безопасности полетов и устанавливает причины происшествия.

Ранее сообщалось, что лайнер российской авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Причиной инцидента стала сломанная стойка шасси.

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