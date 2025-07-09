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11:34, 9 июля 2025Россия

Бойцы СВО жестко отреагировали на одну инициативу РПЦ

ДШРГ «Русич» осудила призыв РПЦ запретить празднование дня Ивана Купалы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участвующие в СВО бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» осудили призыв Русской православной церкви (РПЦ) запретить празднование дня Ивана Купалы и ввести за это уголовную ответственность. Пост с критикой инициативы опубликован в Telegram-канале подразделения.

Военнослужащие отметили, что РПЦ не уделяет столь же пристального внимания распространению в России ваххабизма и различных сект. Также в подразделении отметили, что для ряда россиян христианство уже перестало быть актуальным.

«[РПЦ] выступает против старых русских праздников, потому что якобы они не укладываются в церковные каноны, которые для очень многих русских людей уже стали не важны», — отреагировали на предложение бойцы «Русича». Они подчеркнули, что вместо христианства среди военнослужащих все чаще встречаются именно язычники. В ДШРГ в целом усомнились в адекватности инициаторов возможного запрета празднования дня Ивана Купалы и жестко высказались на эту тему.

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бойцы ДШРГ «Русич»

Как ранее заявлял протоиерей РПЦ Виталий Рыбаков, следует не только запретить день Ивана Купала, но и карать за его пропаганду. По его словам, традиции этого праздника не имеют исторических оснований.

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С резкой критикой язычества и его практик регулярно выступает и глава РПЦ патриарх Кирилл. Он признавал распространение политеистических верований среди военных, но назвал языческие обряды дикими и псевдотрадиционными. Также предстоятель РПЦ высказывался против празднования Велесовой ночи и критиковал экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую за ее симпатии к языческим практикам.

Президент России Владимир Путин призывал силовиков пресекать любые попытки расколоть российское общество и стравить между собой представителей разных национальностей и религий. По словам главы государства, разобщение — одна из линий атак на Россию.

ЖЗЛ
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