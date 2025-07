Ключевой импортер российского сжиженного газа в Европе резко снизил его закупки

Enagás: РФ опустилась на третье место в списке главных поставщиков СПГ в Испанию

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию резко снизились. Об этом сообщается в отчете местной энергетической компании Enagás.

За отчетный период королевство, являющееся одним из ключевых импортеров этого вида российского топлива наряду с Бельгией и Францией, заметно снизило его закупки. Так, в январе-июне экспорт СПГ из РФ в Испанию составил эквивалент 26 208 гигаватт-часов, тогда как за тот же период 2024-го объемы поставок оценивались в 38 950 гигаватт-часов. Заметная просадка была зафиксирована в том числе в первый летний месяц — экспорт снизился на 2413 гигаватт-часов в годовом выражении.

За первую половину 2025-го доля российского сжиженного газа в структуре испанского импорта составила 13,8 процента. На этом фоне РФ опустилась на третью строчку в списке главных экспортеров этого вида топлива в европейское королевство. Выше в рейтинге оказались Алжир, который обеспечил 32,5 процента всего поставленного в Испанию СПГ, и США с результатом в 31,2 процента.

По итогам прошлого года Россия заняла вторую строчку в списке ключевых поставщиков этого вида топлива в королевство. За 12 месяцев экспорт оказался чуть меньше показателя за 2023-й и составил 72 360 гигаватт-часов. В начале 2025-го, согласно данным CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air), Испания оказалась в пятерке крупнейших европейских импортеров сырья из РФ наряду с Францией, Бельгией, Венгрией и Словакией.

Эти государства выступают против продвигаемого Еврокомиссией (ЕК) плана по отказу от российских энергоносителей до конца 2027 года. Франция и Бельгия, в частности, призывали ЕК предоставить отчет, в котором будут перечислены все возможные экономические и правовые последствия подобного решения. Несмотря на это, власти Евросоюза настаивают на необходимости предоставить до конца этого года национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками.