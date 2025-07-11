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16:19, 11 июля 2025Экономика

В Петербурге на автодороге открылся портал в метро

В Санкт-Петербурге провалился асфальт на проспекте Косыгина
Мария Черкасова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на проспекте Косыгина образовался настоящий «портал в метро», сообщает Telegram-канал «Мегаполис, ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованной фотографии видно крупный провал в асфальте.

Ранее сообщалось, что асфальт в центре Ростова-на-Дону начал рушиться из-за прорыва труб. В Краснодаре же земля провалилась в районе трамвайных путей на Московской улице.

Также ранее в удмуртском городе Сарапуле три человека внезапно провалились под землю во время прогулки по набережной. Тротуарная плитка провалилась под двумя женщинами и мужчиной, из-за чего они рухнули в яму.

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