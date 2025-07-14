Число отравившихся водой жителей Дагестана резко выросло

Минздрав Дагестана: Число отравившихся водой выросло до 450

Число отравившихся водой жителей Дагестана выросло до 450. О резком увеличении количества пострадавших сообщила пресс-служба минздрава республики в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате отравления пострадали 372 человека.

«Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания кишечной инфекцией, 422 из которых дети. Тяжелых случаев болезни не было. Врачами делается все необходимое для скорейшего выздоровления пациентов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, медики активно выявляют больных в очаге инфекции во время подомового обхода. На данный момент из Магарамкентской центральной районной больницы выписали уже 109 пациентов.

Как сообщалось ранее, жители Магарамкентского района массово отравились водой, часть потребителей получила кишечную инфекцию.

Утром 10 июля появилась информация о пострадавших: на тот момент их число превысило 300 человек. При этом большая часть случаев гастроэнтерита (294 из 302) выявлена у детей.