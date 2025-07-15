«Может поражать цели практически в любой точке Европы». В США в ужасе от возможностей российской ракеты

TWZ: Возможности российской крылатой ракеты Х-101 приводят в ужас

Возможности российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводят в ужас, говорится в материале американского издания TWZ, журналисты которого обратили внимание на кадры удара данной ракеты по Черновцам 11 июля.

В статье указано, что, согласно опубликованным в сети кадрам, предположительно Х-101, упавшая под крутым углом за землю, произвела после этого серию взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. После этого над местом удара образовалось крупное темное облако дыма.

В материале указано, что обозреватели наверняка не знают типа использованного для удара оружия, однако «единственным логичным и известным вариантом для подхода и последующего взрыва» является Х-101

Дальность ракеты составляет несколько тысяч километров

Обозреватель Томас Ньюдик заверил, что максимальная дальность Х-101 составляет от 3000 до 4000 километров. По всей видимости эта ракета «поступила в серийное производство в 2010–2011 годах и впоследствии применялась в боевых действиях во время российской кампании в Сирии» — ее запускали с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Базовая Х-101 может поражать цели практически в любой точке Европы при запуске из российского воздушного пространства Томас Ньюдик обозреватель TWZ

В том числе это касается и любой точки на Украине.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Уточняется, что особенно эффективны будут удары таких ракет по авиабазам, а также по другим слабозащищенным целям: системам ПВО, паркам техники, складам боеприпасов.

Россия применяет технологии, «сводящие с ума» системы ПВО

Очевидцы в украинской столице стали свидетелями того, как ракета ПВО Вооруженных сил Украины пыталась перехватить российскую ракету Х-101, однако поменяла траекторию движения и поразила здание.

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, у России действительно есть технологии, которые способны «сводить с ума» системы противовоздушной обороны. При этом они не новые и могут быть не исключительно российским прорывом, а результатом «обмена технологиями с Ираном».

На Украине пожаловались на количество ракет у России

По данным исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, Российская армия накопила около двух тысяч ракет. Таких показателей удалось достичь благодаря производству 50-60 единиц крылатых ракет Х-101 и около 10-15 единиц баллистических ракет в месяц.

Он подчеркнул, что в начале спецоперации Россия могла выпустить примерно 100 дронов и 100 ракет, а сейчас «это облако "шахедов" и очень точечно ракеты».