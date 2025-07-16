Потери финского перевозчика из-за забастовок оценили

Ilta-Sanomat: Финский перевозчик Finnair потерял 30 млн евро из-за забастовок

Во втором квартале 2025 года финский перевозчик Finnair потерял 30 миллионов евро из-за забастовок. Потери авиакомпании оценила газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, в результате забастовок авиационного профсоюза и профсоюза пилотов, которые добивались повышения заработной платы для сотрудников, было отменено более 1,3 тысячи рейсов. В общей сложности они затронули порядка шести процентов перелетов, заявил гендиректор Ilta-Sanomat Туркка Кууисисто.

«Операционная прибыль компании за три месяца снизилась до 10,3 миллиона евро с 43,6 миллиона евро. Негативное влияние забастовок на сопоставимую операционную прибыль составило порядка 29 миллионов евро», — пишет газета.

Ранее финскую авиакомпанию Finnair назвали худшей в 2025 году среди европейских перевозчиков. Согласно антирейтингу Flightright, государственная авиакомпания Финляндии с рейтингом 2,48 звезды заняла первое место. На втором месте оказался испанский лоукостер Vueling Airlines (его рейтинг — 2,52 звезды). Третье место заняла ирландская бюджетная компания Ryanair с индексом в 2,58 звезды. Также в топ-10 попала турецкая авиакомпания Turkish Airlines с общим рейтингом 2,80.

Рабочие Финляндии начали бастовать, требуя повышения зарплат, в январе. В массовой стачке приняли участие Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair.