«Это крупнейший скандал в истории Америки». Что рассказал Трамп о фабрикации данных о России?

Трамп назвал фабрикацию данных об РФ и выборах крупнейшим скандалом

Фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является огромным скандалом в американской истории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену», — пригрозил американский лидер.

Трамп добавил, что фабрикация разведданных полностью раскрыта, а все факты по этому делу изложены. Глава Белого дома отметил, что повторения подобных инцидентов больше быть не должно.

Недавно также сын американского главы Эрик Трамп указал, что его семья понесла значительные убытки из-за обвинений в якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Родственникам президента Соединенных Штатов надо было выплатить около 500 миллионов долларов, «чтобы защититься от связанных с Россией фальшивых мистификаций и грязных досье о немыслимых вещах», сказал он.

ФБР раскрыло попытки Клинтон распространить фейки о Трампе и России

Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон и остальные демократы были изначально обвинены Дональдом Трампом в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Американский лидер счел, что это госизмена.

Кэш Патель Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Позднее же директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пательсообщил, что имеет доказательства того, что штаб Клинтон хотел сфабриковать данные о якобы сговоре Трампа и России в 2016-м. Разведчики выяснили, что та планировала подставить политика и сфабриковать «очередную фальшивку о сговоре с Россией».

В то же время утверждается, что в распоряжении внешней разведки России были сведения о том, что Клинтон употребляла тяжелые транквилизаторы для поддержания психоэмоционального состояния в ходе предвыборной президентской кампании в 2016-м.

По состоянию на сентябрь 2016 года, СВР располагала информацией Национального комитета Демократической партии о том, что президент Барак Обама и лидеры партии считали состояние здоровья Клинтон «чрезвычайно тревожным» и полагали, что это может оказать «серьезное негативное влияние» на ее избирательные перспективы доклад Палаты представителей за 2020 год

Россия якобы обладала данными о том, что высокопоставленные лидеры Демпартии считали, что Клинтон «страдала от обостренных психоэмоциональных проблем, включая неконтролируемые гнев и агрессию». Также было известно, что она была «одержима жаждой власти» и очень боялась проиграть выборы.

Нацразведка США обвинила администрацию Обамы в фейках о России

В июле глава нацразведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

Габбард заявила, что администрация Обамы передавала представителям СМИ заведомо ложные сведения. На фоне этого якобы в ЦРУ появились доказательства вмешательства России в выборы президента США.

Тулси Габбард Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

«В The Washington Post появилась еще одна утечка, ложно утверждающая, что ЦРУ "в секретной оценке сделало вывод о вмешательстве России" в выборы, чтобы помочь [Дональду] Трампу», — сказано в сообщении. При этом Габбард добавила, что сейчас официальной оценки разведки, содержащей такое заключение, не существует.

В ЦРУ признали, что оценка разведки США по РФ составлена с «ошибками». В то же время известно, что теперь в отношении бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана может начаться расследование из-за дачи ложных показаний американскому Конгрессу о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.