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20:23, 1 августа 2025Мир

«Это крупнейший скандал в истории Америки». Что рассказал Трамп о фабрикации данных о России?

Трамп назвал фабрикацию данных об РФ и выборах крупнейшим скандалом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является огромным скандалом в американской истории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену», — пригрозил американский лидер.

Трамп добавил, что фабрикация разведданных полностью раскрыта, а все факты по этому делу изложены. Глава Белого дома отметил, что повторения подобных инцидентов больше быть не должно.

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Недавно также сын американского главы Эрик Трамп указал, что его семья понесла значительные убытки из-за обвинений в якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Родственникам президента Соединенных Штатов надо было выплатить около 500 миллионов долларов, «чтобы защититься от связанных с Россией фальшивых мистификаций и грязных досье о немыслимых вещах», сказал он.

ФБР раскрыло попытки Клинтон распространить фейки о Трампе и России

Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон и остальные демократы были изначально обвинены Дональдом Трампом в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Американский лидер счел, что это госизмена.

Кэш Патель

Кэш Патель

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Позднее же директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пательсообщил, что имеет доказательства того, что штаб Клинтон хотел сфабриковать данные о якобы сговоре Трампа и России в 2016-м. Разведчики выяснили, что та планировала подставить политика и сфабриковать «очередную фальшивку о сговоре с Россией».

В то же время утверждается, что в распоряжении внешней разведки России были сведения о том, что Клинтон употребляла тяжелые транквилизаторы для поддержания психоэмоционального состояния в ходе предвыборной президентской кампании в 2016-м.

По состоянию на сентябрь 2016 года, СВР располагала информацией Национального комитета Демократической партии о том, что президент Барак Обама и лидеры партии считали состояние здоровья Клинтон «чрезвычайно тревожным» и полагали, что это может оказать «серьезное негативное влияние» на ее избирательные перспективы

доклад Палаты представителей за 2020 год

Россия якобы обладала данными о том, что высокопоставленные лидеры Демпартии считали, что Клинтон «страдала от обостренных психоэмоциональных проблем, включая неконтролируемые гнев и агрессию». Также было известно, что она была «одержима жаждой власти» и очень боялась проиграть выборы.

Нацразведка США обвинила администрацию Обамы в фейках о России

В июле глава нацразведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

Габбард заявила, что администрация Обамы передавала представителям СМИ заведомо ложные сведения. На фоне этого якобы в ЦРУ появились доказательства вмешательства России в выборы президента США.

Тулси Габбард

Тулси Габбард

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

«В The Washington Post появилась еще одна утечка, ложно утверждающая, что ЦРУ "в секретной оценке сделало вывод о вмешательстве России" в выборы, чтобы помочь [Дональду] Трампу», — сказано в сообщении. При этом Габбард добавила, что сейчас официальной оценки разведки, содержащей такое заключение, не существует.

В ЦРУ признали, что оценка разведки США по РФ составлена с «ошибками». В то же время известно, что теперь в отношении бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана может начаться расследование из-за дачи ложных показаний американскому Конгрессу о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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