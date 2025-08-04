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22:24, 3 августа 2025Бывший СССР

Пушилин сообщил еще об одном продвижении после успеха в Часовом Яре

Пушилин: ВС РФ взяли под контроль трассу между Красноармейском и Константиновкой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль трассу между Красноармейском и Константиновкой. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем официальном Telegram-аккаунте.

Как отметил глава ДНР, после освобождения населенного пункта Александро-Калиново на Константиновском направлении можно говорить о том, что теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища контролируются российскими подразделениями.

От Александро-Калиново до Константиновки уже менее пяти километров, уточнил Пушилин. Кроме того, по словам руководителя республики, успех в Часовом Яре говорит об открытии оперативного простора.

«В нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки. Но опять же, здесь это как решит военное командование, исходя из военной целесообразности», — добавил Пушилин.

Он также заявил, что на этом направлении бои идут за Катериновку. Продвижение фиксируется и неподалеку от Яблоновки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил последствия освобождения Часова Яра. По его оценке, логистические связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР постепенно перерезаются. 31 июля Минобороны России рапортовало о взятии под контроль Часова Яра. На Украине же признали тяжелую обстановку для ВСУ. Речь идет о пяти участках фронта.

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