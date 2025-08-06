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20:12, 6 августа 2025Бывший СССР

Киев вычеркнул из списков на обмен имена 1000 военнопленных. Как отреагировали брошенные солдаты?

RT: Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу пленных бойцов ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина вычеркнула из списков на обмен имена тысячи военнопленных, которых предложила вернуть российская сторона. Брошенные солдаты рассказали о своем отношению к сложившейся ситуации.

По словам одного из бойцов, пленные отлично понимают, что не нужны своей стране.

Я не знаю… Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению

пленный боец ВСУ

Другой военнопленный вспомнил, что в ходе окружения в Мариуполе военное командование могло помочь им эвакуироваться, но не стало сообщать об открытом зеленом коридоре. Он заметил, что лишь в плену он и его сослуживцы узнали, что была такая возможность.

Фото: Stringer / Reuters

Вычеркнутый из списка на обмен боец ВСУ призвал Киев договариваться с Москвой

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Иван заявил, что Киеву пора заканчивать конфликт и переходить к мирному урегулированию с Москвой. Солдат стал одним из тех, кого вычеркнули из списка на обмен с Россией.

«Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? (…) Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути, славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали», — подчеркнул украинский боец.

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Военнопленный заметил, что последние решения киевских властей все больше приводят к напрасным потерям. Он добавил, что текущий конфликт между россиянами и украинцами подобен разладу между братьями.

Украина отказалась принимать 90 депортированных из России граждан

Киев отказался принимать 90 граждан Украины, депортированных из России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Она заметила, что в данный момент брошенные украинцы находятся на нейтральной территории между пропускным пунктом «Верхний Ларс» и Грузией. Колесник-Лавинская добавила, что среди депортированных есть как военнопленные, так и гражданские, которые отказываются получать гражданство России.

Это люди, которые ранее находились уже в том числе в российских тюрьмах за теракты, [как] пособники и тому подобное. [Некоторые из них] даже уже отсидели, должны были получить амнистию, но отказались принимать гражданство и согласно процедуре депортации их должны были выдворить за территорию государства

Виктория Колесник-Лавинскаяуполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области

Согласно заключенному между Киевом и Москвой договору, украинская сторона должна была забрать депортированных людей, но она отказывается оформлять их как своих граждан. В итоге ожидающие решения Киева люди отрезаны от нормальной жизни — они временно расположились в душном подвале и даже не могут приобрести продукты в магазине. По словам чиновницы, Украина может намеренно затягивать выдачу им документов, используя людей в качестве политического инструмента.

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