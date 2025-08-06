Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об отношении к ней иностранцев на ЧМ

Российская пловчиха Евгения Чикунова: Иностранцы на ЧМ были рады меня видеть

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о отношении к ней иностранных спортсменов на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что знакома с частью зарубежных атлетов. «С ними я пообщалась, узнала, что меня рады видеть. В этом плане все было только положительно, позитивно», — заявила Чикунова.

Россиянка на ЧМ завоевала серебряную медаль. Чикунова стала второй на дистанции 200 метров брассом.

В 2023-м на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на этой же дистанции. Она показала время 2 минуты и 17,55 секунды.