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10:03, 6 августа 2025Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об отношении к ней иностранцев на ЧМ

Российская пловчиха Евгения Чикунова: Иностранцы на ЧМ были рады меня видеть
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о отношении к ней иностранных спортсменов на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что знакома с частью зарубежных атлетов. «С ними я пообщалась, узнала, что меня рады видеть. В этом плане все было только положительно, позитивно», — заявила Чикунова.

Россиянка на ЧМ завоевала серебряную медаль. Чикунова стала второй на дистанции 200 метров брассом.

В 2023-м на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на этой же дистанции. Она показала время 2 минуты и 17,55 секунды.

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