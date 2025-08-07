Китайский клуб КХЛ сменил название

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» сменил название. Об этом сообщается на сайте команды.

Теперь команда будет называться «Шанхай Дрэгонс». «Новая эра, новые мы», — гласит заявление пресс-службы клуба.

3 июля стало известно, что грядущий сезон КХЛ «Куньлунь» проведет на «СКА Арене». Ранее домашней площадкой команды была «Арена Мытищи».

«Куньлунь» в сезоне-2024/2025 не смог выйти в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата китайская команда заняла девятое место в Западной конференции с 62 очками.

