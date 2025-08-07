Спорт
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
18:16, 7 августа 2025Спорт

Китайский клуб КХЛ сменил название

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» сменил название. Об этом сообщается на сайте команды.

Теперь команда будет называться «Шанхай Дрэгонс». «Новая эра, новые мы», — гласит заявление пресс-службы клуба.

3 июля стало известно, что грядущий сезон КХЛ «Куньлунь» проведет на «СКА Арене». Ранее домашней площадкой команды была «Арена Мытищи».

«Куньлунь» в сезоне-2024/2025 не смог выйти в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата китайская команда заняла девятое место в Западной конференции с 62 очками.

    Все новости