На Камчатке опровергли повреждение атомной подлодки в результате цунами

Власти Камчатки опровергли повреждение атомной подлодки землетрясением и цунами

Данные о том, что на Камчатке в результате землетрясения и цунами была повреждена атомная подводная лодка, не соответствуют действительности. Об этом сообщил Центр управления регионом со ссылкой на Тихоокеанский флот и краевое правительство на странице во «ВКонтакте».

Ранее в сети появилась информация о том, что из-за повреждения подводной лодки на Камчатке в районе отсека ядерного реактора образовалась трещина, из-за чего реактивные воды попали в Авачинскую бухту. Публикации сопровождались «официальными документами» о случившемся.

«ТОФ и Правительство Камчатского края данную информацию опровергли.

То, что информация недостоверна, становится понятно, если просто чуть внимательнее взглянуть на фото, которыми сопровождается пост», — сообщили там, добавив, что опубликованный в сети документ о происшествии содержит множество ошибок. Власти призвали доверять только официальным источникам.

База атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, о которой идет речь, находится в Вилючинске. После землетрясения губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал отставки руководителя города Игоря Головчака и объяснил это большим числом жалоб жителей после природного катаклизма.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами и афтершоки. Высота цунами на Камчатке достигала пяти-шести метров, на отдельных участках — до 10-15 метров.