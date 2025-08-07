Россия
14:09, 7 августа 2025

«В его тело разрядили три магазина». Стали известны подробности подвига российского пограничника в начале вторжения ВСУ

Российский пограничник подорвал себя гранатой в начале вторжения ВСУ под Курском
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский пограничник Юрий Смолкотин почти год назад, в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, вместе с сослуживцами вступил в бой с большими по численности украинскими силами.

По данным канала «Месть доброй воли», он был дважды ранен, но остался на боевой позиции. В итоге он приказал бойцам отходить, а сам, прикрывая их, при подходе украинских военнослужащих подорвал себя гранатой вместе с ними. Утверждается, что потом солдаты ВСУ выпустили в тело Смолкотина три магазина патронов из автомата.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Канал добавляет, что бой произошел утром 5 августа 2024 года, за день до начала полномасштабного вторжения ВСУ в российский регион. Также известно, что майор Смолкотин был начальником погранзаставы на границе с Грузией, а в Курской области находился в командировке.

Защиту колонии в начале вторжения ВСУ сравнили с Брестской крепостью

В прошлом году рассказывалось о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал позиции в исправительной колонии № 11 в Курской области.

Военнослужащие батальона почти две недели в окружении удерживали позиции и не давали Вооруженным силам Украины (ВСУ) продвинуться вглубь Курской области. Военкор Александр Коц отметил, что военные оказались зажаты в женской колонии и пошли на прорыв. Они выполнили свою задачу и дали время для подхода резервов в приграничье.

Коц добавил, что морские пехотинцы и десантники из подошедшего подкрепления вступили в бой, сменив обескровленный батальон. Комбат Отмель числился тогда пропавшим без вести. Позднее вышедшие из окружения бойцы подтвердили, что он погиб.

Действия российских бойцов сравнили с подвигом в Брестской крепости.

Бойца СВО в Курской области спас амулет покровителя мужчин

В октябре также рассказывалось, как цепочка с амулетом спасла жизнь участнику СВО. Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии.

На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

