Спорт
Хеккен
0:1
1-й тайм
live
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
1:1
2-й тайм
live
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
0:0
1-й тайм
live
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
20:04, 7 августа 2025Спорт

Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Роднина о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России: Закон един для всех
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина заявила, что закон в стране един для всех. «Независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион — это не льготная категория», — посчитала она.

Ранее стало известно, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Блокировка коснулась трех счетов бывшей спортсменки, привязанных к ее ИП. Причиной называется задолженность, которую Исинбаева еще не погасила.

До этого сообщалось, что Исинбаева погасила задолженность перед ФНС. Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета бывшей легкоатлетки, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.

