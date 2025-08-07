Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Роднина о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России: Закон един для всех

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина заявила, что закон в стране един для всех. «Независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион — это не льготная категория», — посчитала она.

Ранее стало известно, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Блокировка коснулась трех счетов бывшей спортсменки, привязанных к ее ИП. Причиной называется задолженность, которую Исинбаева еще не погасила.

До этого сообщалось, что Исинбаева погасила задолженность перед ФНС. Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета бывшей легкоатлетки, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.