Россиян предупредили о краже паролей через Wi-Fi

МВД: Аферисты могут украсть логины и пароли через Wi-Fi по QR-коду

Аферисты установить вредоносные программы и украсть логины и пароли через подключение к Wi-Fi по QR-коду, в том числе в кафе или другом общественном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, жертвами мошенников могут стать посетители кафе и других общественных мест. Пользователь подключается к Wi-Fi через QR-код, что создает риски несанкционированного сбора логинов и паролей. Уловка состоит в том, чтобы перехватить учетные данные или установить вредоносное программное обеспечение на гаджет ничего не подозревающего человека.

В этом году россиян предупредили о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi. В отличие от регистрации в общественной сети с помощью СМС, схема аферистов предполагает авторизацию через мессенджер.

Ранее аэропорт Шереметьево предостерегал пассажиров от подобной опасности. Как почеркнули представители воздушной гавани, официальные сети Wi-Fi не просят авторизоваться через мессенджеры и портал «Госуслуги».